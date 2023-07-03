قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر 500 عائلة فلسطينية على مغادرة مخيم جنين

أعلنت السلطات الفلسطينية، منذ قليل، أن إسرائيل أجبرت نحو 500 عائلة على مغادرة مخيم جنين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في نبأ عاجل.

القوات الإسرائيلية تجبر مئات المواطنين على إخلاء منازلهم

وذكر شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.

وقد قامت القوات الإسرائيلية، بالهجوم على مدينة جنين ومخيمها، بعد منتصف الليلة الماضية، بقصف منزل وسط مخيم جنين كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

8 شهداء و100 جريح

واستُشهد خلال العدوان على مدينة جنين، اليوم، نحو 8 مواطنين وأصيب نحو 100 جريح بينهم 20 بجروح خطيرة.

والشهداء هم: سميح فراس أبو الوفا (21 عاما)، وأوس هاني حنون (19 عاما)، وحسام أبو ذيبة (18 عاما)، ونور الدين حسام مرشود (16 عاما)، ومحمد مهند شامي (23 عاما)، وأحمد العامر (21 عاما)، وعلى هاني الغول (17 عاما)، ومجدي عرعراوي (17 عاما).