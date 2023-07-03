«الجمهورية الجديدة».. عادت «شمسك الذهب»

عملت الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قدم وساق طوال 10 سنوات لمحو آثار مخلفات عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، فأطلقت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، بدأت طريق إصلاح اقتصادى صعب، لكنه ضرورى، ومواجهة المشكلات المتجذّرة فى المجتمع، مثل الزيادة السكانية وقضايا الأسرة، بجانب إكمال بناء المؤسسات وتنمية الحياة السياسية تدريجياً، وكلها أمور احتاجت إلى جهود كبيرة من القيادة السياسية من أجل معركة البقاء والبناء.

ومع استعادة الأمن والاستقرار، بدأت مصر معركة مختلفة لبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، وتطلب الأمر جهوداً كبيرة فى مقدمتها الإصلاح السياسى الذى شمل خارطة استكمال الاستحقاقات السياسية وعودة المجالس النيابية وفق دستور 2014، مع تأهيل الشباب وتمكينهم من خلال مؤتمرات وندوات خاصة بهم، بحضور الرئيس السيسى. وشملت خطة الدولة التركيز على الإصلاح الاجتماعى من خلال مبادرات تستهدف تغيير المجتمع وتمس حياة المواطن فى المقام الأول، وتخدم احتياجاته وترفع سقف آماله، وتحافظ على الهوية الوطنية، مع النظر إلى قانون أحوال شخصية جديد يتماشى مع بداية الجمهورية الجديدة، وصولاً إلى انطلاق الحوار الوطنى الذى حمل الشعار نفسه، وهو الطريق نحو الجمهورية الجديدة. «الوطن» ترصد أبرز ملامح بناء الجمهورية الجديدة سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، وأهم الخطوات التى قطعتها الدولة فى هذا الطريق كقفزة إلى المستقبل.