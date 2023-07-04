عاجل.. صدمة للزمالك في صفقة بن شرقي.. تعرف على التفاصيل

باتت عودة أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي، لصفوف الزمالك مجددا، أكثر تعقيدا، وذلك بعد أن وضع نادي الجزيرة الإماراتي شرطا تعجيزيا أمام أي نادٍ يرغب في استعارة اللاعب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

شرط تعجيزي يصعب مهمة الزمالك في استعادة بن شرقي

وبحسب موقع «هسبريس» المغربي، فإن إدارة نادي الجزيرة الإماراتي وضعت شرطا جديدا أمام الأندية التي تسعى للظفر بخدمات «بن شرقي»، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح الموقع، أن الجزيرة قرر ألا يدفع أي جزء من راتب بن شرقي، حال رحيله على سبيل الإعارة لأي نادٍ آخر، مضيفا: «ستكون الأندية التي ترغب في استعارة اللاعب المغربي مطالبة بدفع قيمة راتبه كاملة»، وهو ما يُعتبر شرطاً تعجيزيا للأندية التي تسعى إلى ضم اللاعب، وعلى رأسها الزمالك.

موعد انتهاء عقد أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي

ويرتبط أشرف بن شرقي بعقد مع الجزيرة الإماراتي حتى صيف 2024، ودخل الزمالك في مفاوضات من أجل عودة اللاعب إلى القلعة البيضاء مجددا، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد.