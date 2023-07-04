مصادر بـ«التعليم»: الأسئلة المتداولة لامتحان الاستاتيكا لا علاقة لها باختبار اليوم

زعمت بعض صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم، تداول أسئلة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، الذي يؤديه اليوم طلاب الشعبة العلمية داخل اللجان الامتحانية، وسط إجراءات مشددة، لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني.

أسئلة الاستاتيكا المتداولة غير صحيحة

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، عن حقيقة تداول أسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أنّ أسئلة الاستاتيكا المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، ولا تمت إلى الأسئلة الأصلية بأي شيء.

وأشارت المصادر، إلى أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤمّنة تماما ضد التداول، وهناك تأمين كامل وشامل لمراكز توزيع أسئلة الامتحانات.

إجراءات صارمة ضد الطلاب الغشاشين

وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال غرفة العمليات، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، داخل اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي طالب يشارك في وقائع لتداول أسئلة الامتحانات، تصل إلى الحرمان لمدة عامين متتاليين من الامتحانات، حال ثبوت أنّها أسئلة الامتحان الأصلي، كما سيتم توقيع عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين.

امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منضبطة

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منضبط، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وجميع حالات الغش التي تم رصدها حتى الآن وعددها 25 حالة تم تحويلها للشؤون القانونية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الطلاب الغشاشين.

لا أحد يستطيع الوصول إلى أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّه لا يوجد شخص يستطيع الوصول إلى أوراق امتحانات الثانوية العامة، محذّرة الطلاب من اتباع جروبات الغش الإلكتروني التي تزعم تداول امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، منوهة بأنّ أي أسئلة يتم تداولها لامتحان الاستاتيكا على مواقع التواصل الإجتماعي لا علاقة لها بامتحان اليوم.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة تماما

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تماما، وأنّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة وفريق مكافحة الغش الإلكتروني، يقومان بجهود جبارة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، وأن الوزارة ستوقّع عقوبات صارمة على الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.