«الإسكان»: تسليم الدفعة الأولى من شقق «سكن مصر» في 23 يوليو

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 يوليو، وحتى الثلاثاء 29 أغسطس، في تسليم أول دفعة من وحدات مشروع سكن مصر، بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى مسلسلات أرقام (3 – 4 -5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة، كالآتي:

رقم 113 يوم الأحد 23/7/2023؟

رقم 114 يوم الاثنين 24/7/2023.

رقم 115، يوم الثلاثاء 25/7/2023.

رقم 116 يوم الأربعاء 26/7/2023.

رقم 109 يوم الخميس 27/7/2023.

رقم 110 يوم الأحد 30/7/2023.

رقم 111 يوم الاثنين 31/7/2023.

رقم 112 يوم الثلاثاء 1/8/2023.

رقم 107 يوم الأربعاء 2/8/2023.

رقم 108 يوم الخميس 3/8/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه يجرى تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 6/8/2023، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الإثنين 7/8/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 8/8/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأربعاء 9/8/2023، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 10/8/2023.

وحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 13/8/2023.

وحدات العمارة رقم 101، يوم الاثنين 14/8/2023.

ووحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 15/8/2023.

وحدات العمارة رقم 100، يوم الأربعاء 16/8/2023.

وحدات العمارة رقم 99، يوم الخميس 17/8/2023.

على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان

وأشار إلى أنه يجرى تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الإثنين 21/8/2023، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الأربعاء 23/8/2023، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الخميس 24/8/2023، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الإثنين 28/8/2023، ووحدات العمارة رقم 94، يوم الثلاثاء 29/8/2023.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه يجرى استئناف تسليم 3 عمارات من سكن مصر، منطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم لمراحل مسلسل رقم (9) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (5) المراحل الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 2023/7/23: الثلاثاء 25/7/2023.

وتابع: على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لمكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة ( خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي )، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.