موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات

ينتظر طلاب وأولياء أمور الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، خلال هذه الساعات، تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية»، غدا الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أنَّه فور اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلان رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، بإدخال رقم الجلوس.

715432 طالبا وطالبة أدواامتحانات الدبلومات الفنية 2023

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2023، قد انتهت يوم الخميس الموافق 8 يونيو الماضي، إذ أدى 715432 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية، في 2542 لجنة بجميع التخصصات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن متابعة 432 لجنة امتحانية للتأكّد من حسن سير العملية الامتحانية، والتنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني.