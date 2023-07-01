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اليوم.. مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

كتب:

أيمن حمزة
12:01 م | السبت 01 يوليو 2023
مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام

مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام

تسير مصر للطيران، اليوم السبت، 15 رحلة جوية بواقع 10رحلات جدة - القاهرة و5 رحلات المدينة - القاهرة، وذلك في بداية انطلاق الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

 

 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

وتهدف الرحلات لعودة حجاج بعثة وزارة السياحة والأثار ووزارة النقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

كان الطيار يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أشاد بالتنسيق الكامل بين جميع الشركات والجهات والأجهزة المعنية وأشاد بالتعاون الكبير من جانب السلطات السعودية طوال موسم الحج، وأثنى على الأداء المشرف لبعثة مصر للطيران التي تم تشكيلها من جميع التخصصات لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، على ضرورة تذليل كافة العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية لضيوف الرحمن، للخروج بموسم حج مشرف يليق باسم مصر للطيران.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.