«مصر للطيران» تدشن جسرا جويا من 176 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام

تبدأ مصر للطيران، إطلاق جسر جوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتباراً من الغد الموافق 1 يوليو 2023 وحتى 12 يوليو 2023، بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

جسر جوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

ووفقا لبيان صحفي، تبدأ الرحلات الخاصة التي تسيرها الشركة الوطنية لعودة حجاج دولة فلسطين يوم 9 يوليو وحتى 12 يوليو 2023، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو 2023.

كان الطيار يحي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، شدد على ضرورة تقديم خدمات متميزة على متن رحلات الشركة خاصة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن الشركة والعاملين بها سيبذلون قصارى جهدهم، لتقديم يد العون لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلات السفر والوصول.

وزير الطيران المدني يشدد على تقديم أفضل خدمة للحجاج

وكان الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني شدد على تقديم أفضل خدمة ممكنه لرواد المطارات المصرية وفي مقدمتهم كبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، من حجاج بيت الله الحرام، بجميع المطارات المصرية.