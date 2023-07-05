شرط واحد لصرف الحامل بدل تعويض عن إجازة الوضع.. اعرفي التفاصيل

أكدت التأمينات الإجتماعية أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 منح العديد من المزايا للفئات المؤمن عليها، ومنها المرأة الحامل المؤمن عليها، لافتة إلى أنها تستحق تعويضا عن الأجر فى حالة الوضع، تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك.

يشترط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن 10 أشهر

وأشارت التأمينات الإجتماعية على الموقع الرسمى لها، أن الجهة المختصة تلتزم بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بكلا من قانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن 10 أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها .

خطوات الحصول على تعويض إجازة الوضع

أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه على المؤمن عليها أن يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل.

- قرار إجازة معتمد إدارياً من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص .​

- يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من اجر الاشتراك كتعويض أجر.