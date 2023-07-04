«المصري للدراسات» يستعرض إنجازات الصحة والتعليم في 10 سنوات

نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة استعرض خلالها إنجازات ثورة 30 يونيو على مدار 10 أعوام، ومن الأمور التي جرى تسليط الضوء عليها من خلال الدراسة، إنجازات قطاعي الصحة والتعليم التي شهدتها مصر على مدار الـ10 سنوات.

مبادرات رئاسية لتطوير الصحة في مصر

وتناولت الدراسة التطورات التي طرأت على القطاع الصحي والتي بدأت من نص المادة 18 من دستور 2014، على أنّ «لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة»، فضلا عن العمل على تطوير منظومة التأمين الصحي بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، والذي أدى إلى حدوث نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها وكفاءتها، فضلا عن الدور الكبير الذي لعبته المبادرات الصحية الرئاسية في تحقيق رعاية صحية شاملة، من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المصريين والعمل على خفض معدلاتها، ومن هذه المبادرات «100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر على الأنيميا والتقزم، وصحة المرأة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي».

إنجازات الدولة في قطاع التعليم

ولفتت الدراسة إلى المنظومة التعليمية التي طرأ عليها العديد من التطورات خلال هذه الفترة، والعمل على تغيير نظام التعليم من مجرد تلقي الطالب للمعلومة إلى التعليم بالمشاركة في التحصيل، وفي التعليم الثانوي، تمكنت الحكومة من إلغاء فكرة الحفظ والتلقين إلى الفهم بالتطبيق، وتطوير نمط الاختبارات بما يساعد في تقييم الطالب بشكل علمي مختلف، وفي آخر 7 سنوات نجحت مصر في إنشاء 20 مدرسة دولية رسمية إلى جانب التوسع في المدارس المصرية اليابانية وصل عددها إلى 40 مدرسة، فضلا عن إنشاء أكثر من 15 مدرسة متفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ولم تغفل مصر التعليم الفني، حيث جرى تطوير مناهجه من خلال تنفيذ 85 برنامجا تعليميا جديدا متطورا، على مدار الأعوام الثلاث 2020، 2021، و2022، أما عن التعليم الجامعي فزادت الجامعات الحكومية بنسبة 17.4%، فضلا عن زيادة البرامج والتخصصات التي تخدم سوق العمل لتصل إلى 188 برنامجا في 2020، إضافة إلى عمل الحكومة على زيادة الجامعات الخاصة والأهلية في مصر لتصل لـ35 جامعة في عام 2020.