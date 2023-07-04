اعرف غرامة عدم وضع اللوحات المعدنية للسيارة في المكان المقرر لها 

عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، يعّرض سائقها لدفع غرامة فورية وبشكل مباشر وذلك وفق قانون المرور.

غرامة عدم وضع اللوحات المعدنية للسيارة في المكان المقرر لها

وحول قيمة غرامة عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، فإنه فقد جاء في قانون المرور الجديد أنَّه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه، قائد أو مالك المركبة الذي يرتكب تلك المخالفة.

وحول أسعار المخالفات في قانون المرور الجديد، فهي تختلف وفق ما نص عليه القانون كالآتي:

- عدم ارتداء حزام الأمان: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- تركيب زجاج «فيم»: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- كسر بالزجاج: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- تركيب ستائر: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيهًا.

- اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: تتراوح الغرامية بين 20 و50 جنيهًا.

- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيهًا.

- عدم امتلاك سيارة حريق: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- تعطيل حركة المرور عن عمد: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تركيب «سرينة هوائية»: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.