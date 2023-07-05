اليوم.. وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية».

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد المؤتمر الصحفي، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ونسب النجاح لكل تخصص وأوائل الدبلومات الفنية، في الساعة الثانية ونصف، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الأدرية .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميا من الوزير واعلان نسب النجاح بالمؤتمر الصحفي، ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية الحصول علي نتيجة الدبلومات من علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات، حيث أدى 715 ألفا و432 طالبا وطالبة الامتحانات في 2542 لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.