«الصحفيين» تدين العدوان الإسرائيلي على جنين.. وتحيي نضال الفلسطينيين

أدانت نقابة الصحفيين المصريين، بأشد العبارات، الجريمة الجديدة لجيش الاحتلال الصهيوني، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، في مدينة جنين، عنوان النضال، ورمز المواجهة ضد المحتل الغاشم.

العدوان على الشعب الفلسطيني

وأكدت النقابة في بيان عنها، أنّ التصعيد الخطير هو استمرار للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني البطل، ويوجه مجلس النقابة التحية لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل من أجل التحرر والاستقلال، حتى الحصول على جميع حقوقه العادلة.

التضامن مع الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال

وأوضحت نقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع الصحفيين والأطقم الإعلامية الفلسطينية الميدانية التي تستهدفها قوات الاحتلال الصهيوني بالرصاص الحي أو بالاعتقال الإداري دون سبب قانوني، ونشدد على تقديم كل دعم ممكن من أجل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت نقابة الصحفيين المصريين، على أنّ ممارسات جيش الاحتلال الصهيوني في مواجهة الشعب الفلسطيني البطل أصحاب الأرض والحق، تأتي في إطار الحرب المفتوحة والمستمرة ضد كل ما هو فلسطيني، وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وتعبر نقابة الصحفيين عن دهشتها من تقاعس المحكمة الجنائية الدولية في حسم القضايا المحالة إليها من السلطة الفلسطينية، والتباطؤ في محاكمة المسؤولين بجيش الاحتلال وحكومته، في ضوء المجازر التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني المناضل.

ودعت نقابة الصحفيين، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وتقديمهم إلى العدالة بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.