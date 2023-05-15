كفلت الدولة حقوق المعاقين ضمن مظلة برامج الحماية الاجتماعية، والتي من بينها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، للحصول على المستحقات والمميزات الخاصة به بطريقة سهلة، وللتمتع بكارت الخدمات المتكاملة يتطلب الأمر خضوع المعاقين لكشف طبي محدد، لذا نوضح في التقرير التالي خطوات حجز الكشف الطبي للمعاقين 2023 من موقع المجالس الطبية.

خطوات حجز الكشف الطبي للمعاقين 2023 عبر موقع المجالس الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان خطوات الكشف الطبي للمعاقين 2023 عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، وذلك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، على النحو التالي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية من هنــــــــا.

- اختر حجز موعد الكشف الطبي.

- ادخل الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- اكتب الاسم رباعي.

- اكتب تاريخ الميلاد.

- حدد النوع ذكر أو أنثي.

- حدد الحالة الاجتماعية أعزب أو متزوج أو أرمل.

- اختر المحافظة ثم حدد المدينة التي تسكن بها.

- ادخل العنوان.

- اختر الوظيفة.

- اكتب رقم التليفون.

- حدد نوع الإعاقة.

- اضغط على حفظ البيانات.

- التأكد من رقم الهاتف جيدا فمن خلاله تصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف، وكذلك تحديد نوع الإعاقة وصحة جميع البيانات.

فوائد الكشف الطبي للمعاقين 2023

بموجب توقيع الكشف الطبي للمعاقين 2023 عد حجز موعد من موقع المجالس الطبية، يمكن لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تسهل لهم الجمع بين معاشين، والفحص الطبي في المستشفيات مجانا، والتعيين بالوظائف الحكومية بنسبة تبلغ 5%، كما يحق لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة أن يحصل على كل جوانب الدمج من المدارس الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي، والحصول على سيارة معفاة من الجمارك.