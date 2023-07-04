إصابة شخص في تصادم سيارة بحاجز خرساني على طريق العين السخنة بالسويس

أصيب شخص إثر تصادم سيارة بحاجز خرساني على طريق «السويس– العين السخنة»، وتم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغاً من سائقي السيارات المارة على طريق «السخنة- السويس»، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف محافظة السويس، بسيارتين إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم، ولنقل المصابين، إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتبين تصادم سيارة ملاكي بحاجز خرساني ووجود مصاب واحد.

معاينة موقع الحادث

ومن جانبها، توجهت قوة من تأمين الطرق لمعاينة موقع الحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي بحاجز خرساني بعد ميزان بسكول، قبل العين السخنة، ما أسفر عن إصابة شخص يدعى «محمدي .ف .م»، وتم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، وحُرر محضر بالحادث، وتم رفع آثاره من الطريق.