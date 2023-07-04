مصرع شاب وإصابة 4 بينهم أب ونجليه في انقلاب دراجتين ناريتين ببني سويف

لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 أشخاص بينهم أب ونجليه، في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين، الأول على طريق العلالمة بمركز بني سويف، والثاني أعلى كوبري الواسطى شمال المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي الجامعة والواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، بينما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية

في الحادث الأول، تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ يفيد وقوع حادث إنقلاب دراجة نارية أعلى كوبري الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، حيث جرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصاب إلى اقرب مستشفى، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى واتخاذ كافة الأجراءات اللازمة.

وتبين أن المصاب في الحادث يدعى «عمر . م . ح»، 28 سنة، جزار، مقيم في قرية «انفسط»، ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والمتوفى يدعى «نصر. م . س . ي»، 21 سنة، مقيم بنفس القرية، بدون عمل، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

إصابة أب ونجليه في انقلاب دراجة نارية بشرق النيل

وفي الحادث الثاني أصيب أب ونجليه اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من قرية العلالمة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

واستقبل قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي المصابين في الحادث، وهم «مصطفى. ع . ع»، 49 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات، وابنيه «حنين» 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات، و«محمد»، 20 عامًا، مصابًا بجرح بالقدم الأيمن، مقيمين بقرية العلالمة.

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