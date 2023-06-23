قصة كفاح «مينا».. محاضر مصري أصبح المستشار القانوني لحاكم كاليفورنيا

كشف الدكتور مينا حنين، المحاضر المصري في كلية علم التحكم الآلي بالجامعة الوطنية الأسترالية، تفاصيل شغله منصب المستشار القانوني لحاكم كاليفورنيا وعمره لا يتجاوز الـ 26 عاما، قائلا إن كاليفورنيا تعتبر خامس أكبر اقتصاد في العالم.

كان مسؤولاً على جزء من ميزانية كاليفورنيا

وأضاف «حنين»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه كان مسؤولاً على جزء من ميزانية كاليفورنيا، تحديدا من وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في إطار 3 تريليون دولار، بينما تبلغ الميزانية المعلنة للوزارة من أموال الولاية 56 مليون دولار، إضافة ما يقابلها من الحكومة الاتحادية إما أن يكون ضعفها أو 3 أضعافها.

وعن كيفية التوازن بين الدراسة والأكاديمية والمجال العملي، قائلا إنه بدأ العمل في سن صغيرة، وعرف قيمة العمل في أمريكا، إذ يبحثون عن الطلاب المتفوقين ليس فقط أكاديميا ولكن الطلاب الذين يمتلكون أيضا حرفاً ومهناً مختلفة يستطيعون استخدامها.

حاولت 18 مرة للحصول على فرص عمل

ولفت إلى أنه قدم على فرص عمل كثيرة، وجرى رفضه من أماكن وقبوله بعد ذلك، متابعا: «أنا اترفضت 18 مرة، بزعل أكيد زي أي إنسان بس كنت أقول أنا هقدر أعمل، خاصة أن المجال اللي أنا فيه صعب، أنا بحب السياسة ودخولي للمجال ده كان من الأحلام».