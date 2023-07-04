أسوان تتصدر المركز الأول في تصنيف «التايمز البريطاني» للجامعات الشابة

حصلت جامعة أسوان على المركز الأول بين الجامعات المصرية، للعام الرابع على التوالي، في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة أقل من 50 عامًا «THE Young University Rankings 2023»، وجاءت في الفئة (101)-(150) ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن بالغ سعادته بهذا التصنيف، وشدد على أهمية هذا الإنجاز غير المسبوق، قائلًا: «استمرار جامعة أسوان في كونها المؤسسة المصرية الرائدة في تصنيف الجامعات الشابة في تايمز للتعليم العالي، يشهد على سعينا الدؤوب للتميز الأكاديمي، وتفانينا في تعزيز ثقافة الابتكار والبحث، ويجسد هذا الإنجاز، الجهود الجماعية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الدؤوبين والطلاب الطموحين».

جامعة أسوان تحصد المركز الثالث إفريقيا

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنّ الجامعة تعمل بكامل طاقتها تحت قيادة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، للحفاظ على مكانتها في مصاف الجامعات العالمية، كأفضل جامعة مصرية.

ويأتي ذلك التصنيف، بعد سلسلة من التصنيفات المتميزة للجامعة خلال الأعوام السابقة، كان آخرها الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة «THE Impact Rankings 2023»، وجاءت في المركز الثالث إفريقيا، وتأتي تلك النتائج في ظل تضافر جهود علماء وباحثي جامعة أسوان لتطوير مخرجات البحث العلمي لتكون ذات جودة عالية، وهو ما انعكس في انفراد الجامعة بنسب استشهاد غير مسبوقة، ولا سيما إدراج 5 من علماء جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من العلماء حول العالم في تخصصاتهم العلمية.

جدير بالذكر أنّ تصنيف التايمز للجامعات الشابة، هو للجامعات التي مر على إنشائها أقل من 50 عامًا على مستوى العالم، ويطبق نفس معايير تصنيف الجامعات العالمية في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة والتعاون الدولي، كما يجري إعادة تقويم الأوزان لتعكس صورة مهام الجامعات الشابة، إذ يستخدم 13 مؤشر أداء لعقد المقارنات بينها.