استشاري تغذية لقناة «الناس»: هذه الأعراض دليل على تضرر الجهاز الهضمي «فيديو»

قال الدكتور عماد فهمي، استشارى التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الجهاز الهضمى، تكون مؤشرا كبيرا على ضرر كبير به، منها أصوات كركبة البطن أو ارتجاع المريء، أو الإمساك أو الاسهال.

فهمي: هذه الأعراض تشير إلى تعب الجهاز الهضمى

وأضاف «فهمي» خلال استضافته ببرنامج «البيت» مع الإعلامية مروة شتلة على شاشة «قناة الناس» اليوم الثلاثاء، أنَّ «كل الأعراض دى بتدل على شكوى الجهاز الهضمى.. بيقول لصاحبه حرام عليك ارحمني كفاية كده، لازم تظبط أكلك، وبلاش الانسياق وراء الشائعات الفيسبوكية وخلاص عن مثلا إن كركبة البطن ده نقص كذا وخد قرصين كذا، أنا أحذر كل الحذر من هذا فكده بتعرض حياتك للخطر».

لو عندك هذه الأعراض راجع طبيبك فورا

وتابع استشاري التغذية العلاجية، «عندك أعراض ارجع لطبيب متخصص يشوف حالتك ويكتب لك الوصفة العلاجية المضبوطة، عشان تتعالج صح، بلاش أخذ أدوية دون روشتة الطبيب، من ناس قاعدة على الفيس بوك بيتكلموا وخلاص».

وفي السياق ذاته، أوضح خبير التغذية أنّ هناك ذكاء للمصريين في اختيار وجباتهم منذ قديم الأزل، لافتًا إلى أنّ هذا الذكاء كان متمثلا فيما يتناولونه من أغذية، وطريقة صنعها ومعرفة مكوناتها وقيمها الغذائية.

فهمي: الأمهات بيعملوا الفول مع العدس لزيادة قيمته الغذائية

وواصل: «زمان تلاقي الأم تعمل الفول وتضع عليه عدس، وكمان تعمل الفول وتضع عليه ليمون، وده عشان البروتينات النباتية فيها عجز في الأحماض الأمينية وبعض القيم الغذائية، فلما تخلط الفول والعدس اثنين بروتينات نباتية يكملوا اللي ناقص من بعض، وكمان عصر الليمون على الفول يجعل الحديد يمتص بشكل جيد».

البروتين الحيواني ليس في اللحوم فقط

وتابع استشاري التغذية العلاجية: «اللحم والبروتينات الحيوانية زي البيض والجبن فيها كل الأحماض الأمينية كاملة، فعشان كده لا أنصح إن أحد يقول كل بياض البيض بلاش الصفار، أو اللبن من غير دسم، أو خلافه، لا بقول كل الحاجة زى ما ربنا خلقها ما دام مفيش مرض يمنع هذا».