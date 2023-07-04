إضراب شامل بالقدس احتجاجا على العملية الإسرائيلية في جنين

عم الإضراب التجاري، اليوم، في مدينة القدس تنديدًا واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي.

وأغلقت المحلات التجارية في القدس المحتلة أبوابها بإستثناء المخابز والصيدليات، وخلت الشوارع من المارة، ودعت القوى الوطنية في القدس، للاضراب الشامل والغضب نصرة لمخيم جنين.

كان عشرات الفلسطينيين في مدينة بيت لحم شاركوا، اليوم، في وقفة منددة بعملية الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها، حيث احتشد المشاركون تلبية لدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، عند منطقة باب الزقاق على الشارع الرئيسي «القدس – الخليل»، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الهتافات الوطنية الغاضبة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

بعد ذلك، توجه عدد من المشاركين إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، من أجل التبرع بالدم للجرحى في جنين ومخيمها.