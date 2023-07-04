أمريكي يسافر حول العالم مجانا.. قضى وزوجته أكثر من 120 شهر عسل

استطاع الأمريكي توم ستوكر أن يدخل موسوعة جينيس لأكثر مسافر فردي في التاريخ، حيث قطع نحو 23 مليون ميل من السفر الجوي، وكشف عن أنه لا نية للتوقف عن السفر.

كيف بدأت القصة؟

وقال توم ستوكر الذي يبلغ من العمر 69 عامًا إنه قام بأفضل استثمار في حياته على حد وصفه لصحيفة واشنطن بوست، فقد قام خلال عام 1990 بشراء بطاقة سفر مدي الحياة من شركة يونايتد إيرلاينز مقابل 290 ألف دولار، موضحًا أنه منذ هذا الوقت وهو يبقي دائمًا في الجو.

ومن خلال بطاقة السفر استطاع السفر لنحو 100 دولة، ولم يقتصر الأمر على نفسه فقط بل امتد إلى زوجته التي أخذها في شهر عسل أكثر من 120 مرة، من خلال عدد لا يحصي من الرحلات، عبر مقعده المفضل 1B.، وأصبح بإمكانه السفر أو بيع رحلاته أو تداولها أو بيعها بالمزاد، بالإضافة إلى امتيازات الإقامة في فنادق فاخرة حول العالم، فضلا عن وجبات مجانية في المطاعم الراقية.

وقد قام ستوكر بالسفر لمدة 12 يومًا متتالية دون أن ينام في سرير، حيث سافر إلى نيويورك إلى سان فرانسيسكو، بالإضافة إلى بانكوك ثم إلى دبي والعودة - غطت أربع رحلات حول العالم - ولم يغادر السماء إلا بزيارة صالات مطار يونايتد.

وأوضح أنه لا يستطيع البقاء في مكان أو دولة لأكثر من أسبوع، فإنه يسافر مرة أخري، فبحسب وصفه «لا يخشي البقاء في الجو لفترات طويلة، فهو يشعر بالخوف على الأرض».

شغف الطيران

بدأ شغف ستوكر بالطيران بعد زيارة أستراليا عام 1984 للعمل والوقوع في حب، فهو يسافر من أجل السفر - وليس من أجل العمل أو الإجازة.

مع آلاف الرحلات الجوية التي استقلها مع يونايتد، كشف أنه رأى حتى الآن 4 حالات وفاة على متن الرحلة وهي بسبب النوبات القلبية، وأحدهم توفي بمجرد إقلاع رحلة من شيكاجو إلى ناريتا، حيث قاموا بتغطيته ببطانية وأعادوا ربط حزام الأمان.