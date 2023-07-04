مدير «المصري للدراسات»: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الدولية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ مصر مر عليها عامين عصيبين وهما 2011 و2012 ووقتها الرأي العام المصري كان بعيدًا عن الرؤية خارج ميدان التحرير وخارج الشأن الداخلي والمشكلات المصرية وخارج التعقيدات الحياتية اليومية، وذلك قبل أن تستعيد مكانتها الدولية مرة أخرى بفضل ثورة 30 يونيو.

عكاشة: هموم المواطن تركزت على أموره المعيشية والحياتية خلال 2011 و2012

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ هموم المواطن البسيط انصبت حول الشأن الداخلي للبلاد من الأمور الحياتية المتعلقة بالمرافق والخدمات، فيما أنَّ القليلين هم من تلامسوا مع الوضع الخارجي ومكانة مصر الدولية خلال الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011.

حجم ومكانة مصر التاريخية وخلال حكم الإخوان

وتابع مدير المركز المصري للفكر، «حجم ومكانة مصر التاريخية على مر الزمان معروفة وهي التي أسست الاتحاد الأفريقي ورغم ذلك تم تجميد عضويتها خلال هذه الفترة، ومصر المشاركة في تأسيس ميثاق حقوق الإنسان والبرلمان الدولي بالأمم المتحدة».