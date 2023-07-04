مدير «المصري للدراسات»: مصر ساهمت في تأسيس عدة منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ مصر ساهمت في تأسيس العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية خلال التاريخ الحديث، مشيراً إلى دورها في تأسيس البرلمان العربي فهي صاحبة الفكرة والمؤسس الرئيسي.

عكاشة: أداء الدولة المصرية وقيادتها معروف بالريادة عالميا على مر التاريخ

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ أداء الدولة المصرية وقيادتها عالميا معروف بالريادة على مدار تاريخها وذلك بخلاف ما حدث في عامي 2011 و2012، موضحا أنَّ الفترة التي سبقت 30 يونيو كانت فترة فارقة في تاريخ مصر وعلاقتها ومكانتها بالعالم.

ثورة 30 يونيو ولادة جديدة لمصر

وتابع مدير المركز المصري للفكر، «عام 2013 كان عام المخاض لمصر حيث شهد ثورة 30 يونيو وولادة جديدة لمصر، لكن الفترة التي سبقته كانت من السوء بحيث أظلمت وأغلقت في وجوه الدولة المصرية كافة الأبواب وكانت الوفود المصرية تقابل في جميع المحافل الدولية ومن كل الجنسيات بحالة من الدهشة والترقب الشديد والخوف».