مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين في انقلاب ميكروباص ببني سويف.. بينهم 9 أطفال

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرون، بينهم 9 أطفال، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، على طريق «مصر- أسيوط» الصحراوي الغربي، وجار نقل المصابين بواسطة 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي جنوب غرب محافظة بني سويف، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على طريق «مصر- أسيوط» الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين كمين سمسطا ومحطة الوقود، وجرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مسستشفى سمسطا المركزي.

9 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي

ودفع مرفقا اسعاف بني سويف والمنيا بـ9 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويق والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.

وجار نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى سمسطا المركزي، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.