مقرر بالحوار الوطني: الأكاديمية الوطنية مكنت الشباب من الوصول للمناصب القيادية

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنَّ تواجد لجنة الشباب ضمن 19 لجنة من اللجان النوعية داخل الحوار الوطني تحت مظلة المحور المجتمعي يدعمه اهتمام الرئيس السيسي الكبير بآراء الشباب، الذي لوحظ منذ عام 2016 الذي تم إعلانه كعام للشباب المصري.

فتحي: العديد من التوصيات خرجت من مؤتمرات الشباب

وأضاف «فتحي» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك العديد من التوصيات الجيدة للغاية خرجت من مؤتمرات الشباب على مدار السنوات الماضية سواء بـ الملف السياسي أو المجتمعي، مشيرا إلى مطالبات الشباب للرئيس بتواجدهم داخل السلطات التنفيذية والتشريعية، وإنشاء الأكاديمية الوطنية جاء بناءً على توصيات الشباب داخل هذه المؤتمرات.

الأكاديمية الوطنية نتاج مؤتمرات وتوصيات الشباب

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: «الأكاديمية الوطنية نجحت في تمكين الشباب في مناصب المحافظين ومعاوني الوزراء وفي السلطة التشريعية ومجلسي النواب والشيوخ وهو نتاج مثمر لهذه الجهود، خاصة في ظل تحدث السياسيين الشباب مع الرئيس السيسي عن تمكينهم سياسيا وإيجاد مساحات مشتركة خلال 2017».