تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الفيوم: يبدأ 9 يوليو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن موعد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الفيوم والذي ينطلق 9 يوليو الجاري ويستمر نحو شهرين، حيث ينتهي 31 أغسطس المُقبل، كما أوضحت المديرية الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في جميع المدارس الصناعية، والتجارية، والفندقية، والزراعية، والمزدوجة والذي يبدأ من 140 درجة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الفيوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الفيوم 2023

وفي وقتٍ سابق، اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2024 نحو 233 درجة.

تنسيق مبارك كول 2023 الفيوم

وبحسب مديرية التربية والتعليم فإنّ تنسيق التعليم والتدريب المزدوج الصناعي «تنسيق مبارك كول 2023 الفيوم سابقًا» بلغ 200 درجة كحد أدنى للقبول سواء للبنين أو البنات وهو الحد الأدنى للقبول في تنسيق التعليم والتدريب المزدوج التجاري أيضًا.

تنسيق التمريض 2023 محافظة الفيوم

وبدأ أمس الثلاثاء تنسيق التمريض 2023 محافظة الفيوم، حيث تتلقى مديرية الصحة والسكان ملفات الطلاب الحاصلين على 260 درجة فأكثر بينما سيتم تحديد درجة الحد الأدنى القبول في نهاية أعمال التنسيق، حيث سيتم اختيار الطلاب الأعلى درجات.

تنسيق التعليم الفني بالفيوم

وفيما يخص تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الفيوم، فقد جاء كالتالي:

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفندقية 2023.. يبدأ من 195 درجة.

تنسيق القبول بمدرسة الفيوم الفندقية بدمو.. يبدأ من 200 درجة.

تنسيق القبول بمدارس الزراعة بالفيوم: يبدأ من 140 درجة بمدرسة طامية، مرورًا بـ 143 درجة في مدرستي أبشواي والهواري بسنور، ووصولًا لـ 147 درجة في مدرسة الزراعة بالفيوم.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الفيوم "الصنايع" يبدأ من 145 درجة ويصل إلى 180 درجة ويختلف من مدرسة لأخرى ومن قسم لآخر، وبحسب الكثافة الطلابية في كل مركز، والذي ورد مفصلًا في التنسيق الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم.