أحداث تنتظر المواطنين في الأيام المقبلة من يوليو.. زيادة رواتب وقانون المسنين

تحرص الدولة المصرية دائما في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على اقتصاد الكثير من الدول، الأمر الذي أدى إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رفع الحد الأدنى للأجور وغيرها.

أحداث منتظرة في شهر يوليو

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير بشائر سارة ينتظرها المواطنون خاصة أصحاب المعاشات والمسنين شهر يوليو 2023.

من ضمن الأحداث المنتظرة في شهر يوليو هي زيادة المرتبات، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة المخصصات التي شهدتها الموازنة العامة للدولة بأن شهر يوليو الجاري يحمل الخير لملايين من المصريين، خاصة الموظفين وذلك لأنه سيضم أكثر من زيادة في المرتبات، وذلك لمساعدة المصريين على مواجهة أعباء الحياة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن الزيادة المتوقعة بسبب العلاوة الدورية والتي ستكون بحد 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي.

زيادة المرتبات للموظفين

وفقا لجدول مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوليو 2023 فستكون على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها تصل إلى 3500 جنيه شهريا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه شهريا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تصل إلى 6000 جنيه شهريا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه شهريا.

زيادة المعاشات في شهر يوليو

وعن زيادة المعاشات، فإنه سيتم زيادة المعاشات في الشهر الجاري بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف شهريا وذلك وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي فإن صرف معاشات شهر يوليو سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.

قانون المسنين

حدد قانون المسنين الجديد عددا من الحقوق لهم وفقا لهذا القانون وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها

مزايا عديدة يتضمنها قانون المسنين، منها خدمة توصيل المعاش للمسنين، وإنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى صندوق رعاية المسنين، وتوفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي وأيضا التعبير بحرية عن آرائهم.