4 أحداث منتظرة في الساعات المقبلة.. بينها إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

أحداث مهمة ينتظر المصريون اليوم، أبرزها إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، حيث تنتظرها ملايين الأسر في مصر للاطمئنان على أبنائهم، وترصد «الوطن» أبرز الأحداث المنتظرة حدوثها اليوم، كما يلي:

نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نتيجة الدبلومات الفنية 2023، صناعي وتجاري وفندقي وزراعي «الدور الأول» للعام الدراسي الحالي، ستعتمد اليوم الأربعاء من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

ووجّهت الوزارة، المديريات التعليمية، بإيفاد مندوب من المديرية بتفويض رسمي إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها، لاستلام نتيجة امتحانات طلاب التعليم الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات للدور الأول 2023، اليوم الأربعاء 5 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه لا يتم فتح نتيجة الدبلومات الفنية أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

«الأوقاف»: فتح باب القبول بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة

وأعلنت وزارة الأوقاف، قبول دفعة جديدة من الفتيات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة، للعام الدراسي 2023-2024 من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2022-2023م لغة إنجليزية من محافظات القاهرة الكبرى.

مدارس التمريض تستمر في قبول طلبات الالتحاق اليوم

وتستمر إدارات التدريب في مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية في استقبال طلبات الالتحاق بالمدارس الفنية للتمريض، حسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان.

هشام خرما يطرح مقطوعته الموسيقية الجديدة «خلخال»

من المنتظر أن يطلق الموسيقار هشام خرما مقطوعته الموسيقية الجديد خلخال، اليوم، حيث طرح خرما البوستر الرسمي لمقطوعته الموسيقية، ومن المنتظر أن يطرحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات المقبلة.