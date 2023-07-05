شعبة الأرز: سعر الكيلو تراجع 7 جنيهات بسبب توافر المعروض

شهدت أسعار الأرز تراجعا في الفترة الأخيرة، مع توافر المعروض من الأرز المستورد والمحلي بشكل يلبي طلبات المواطنين.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، إن أسعار الأرز شهدت تراجعا في الفترات الماضية بنحو 7 جنيهات ولم تشهد أي زيادات، وأرجع ذلك إلى توافر الأرز المحلي والمستورد.

أسعار الأرز الجملة

وأضاف رئيس شعبة الأرز، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الجملة تتراوح بين 20 إلى 24 جنيهًا للكيلو من المضارب، بتراجع نحو 7 جنيهات.

أسعار التجزئة

وأشار رئيس شعبة الأرز إلى أن أسعار الأرز تختلف من تاجر لتاجر، ومن المفترض أن تبدأ أسعار البيع للمستهلك من 24 جنيهًا للكيلو، ولا تزيد على 27.

سعر طن الأرز الأبيض

وتابع شحاتة أن سعر الأرز الأبيض سجل تراجعا بنحو 7 آلاف جنيه في الطن.

ولفت رئيس شعبة الأرز إلى أن السبب وراء تراجع الأسعار هو توافر الأرز بأنواعه «المستورد والمحلي».