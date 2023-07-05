استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك المصرية بشكل ملحوظ، إذ بلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، فيما سجل سعر الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم، حيث سجل 30.75 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 بالنسبة لسعر البيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيها.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وعن سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية يسجل 30.75 جنيه للشراء وسعر البيع يبلغ 30.85 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الأربعاء داخل ميد بنك، أعلن البنك أنّ سعر الشراء يسجل 30.88 جنيه والبيع 30.95 جنيه.