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استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 2-7-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 2-7-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:22 ص | الأحد 02 يوليو 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

يواصل سعر الدولار اليوم الأحد 2-7-2023 في البنوك المصرية استقراره المستمر منذ فترة طويلة، ليسجل سعر الدولار الأعلى شراء اليوم 30.90 جنيه، وسعر الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ويبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

كما يسجل سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع 30.96 جنيه. 

سعر الدولار في بنك مصر 

فيما يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.95 جنيه. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB قيمة 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- يبلغ سعر الدولار في بنك الأسكندرية 30.85 جنيه للشراء أما البيع يسجل 30.95 جنيه.

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بقلم مريم حنفي