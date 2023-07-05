الكليات والمعاهد المتاحة بعد الدبلوم التجاري 2023

الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم تجاري 2023، كشف عنها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تزامنا مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية اليوم، والتي تتيحها وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التعليم الفني، حتى يتمكن الطالب من معرفة النتيجة بمجرد إدخال رقم جلوسه.

قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم تجاري 2023

وفيما يتعلق بالكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم تجاري 2023، فأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنّه يتم وفق القواعد التي وضعها بشأن قبول الطلاب بالكليات التي تقبل دبلوم تجاري 2023، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات « صناعي، زراعي، تجاري»، بكليات ومعاهد الجامعات المصرية عن طريق مكتب التنسيق، بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني.

الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم تجاري 2023

ووفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، تستعرض «الوطن» الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم تجاري 2023 والمتمثلة فيما يلي:

- كليات التجارة.

المعاهد الفنية التجارية.

- معاهد اللغات.

- كليات السياحة والفنادق.

- الجامعة العمالية.

- المعاهد الفنية الصحية.

- معاهد العلوم الإدارية.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- بعض التخصصات في كليات التربية.