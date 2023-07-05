مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في الخليفة

لقي مسن مصرعه أسفل عجلات سيارة، أثناء عبورة الطريق في حي الخليفة بالقاهرة، ونقلت الجثة إلى أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط السيارة المتسببه في الواقعة.

وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها بشأن الواقعة وملابساتها، وبيان ما إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول مسن مصاب بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف خارجي بادعاء حادث سيارة، وأضاف الإخطار أنّه توفي أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «علي. ح» 68 عاما، وبالفحص تبين العثور على متعلقاته الشخصية.

التحريات

وكشفت التحريات عن أنّه أثناء عبور المتوفي للطريق صدمته سيارة مسرعة، وجرى تحديد السيارة مرتكبه الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.