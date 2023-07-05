وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء في الوراق والساحل والعبور

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل حدود أجهزة تنمية «جزيرة الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور الجديدة».

3 قرارات لإزالة مخالفات بناء

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 39 متغيرا مكانيا، ومخالفة بناء بقرية سياحية، والمتمثلة في استئناف أعمال بناء مخالفة دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة بقطعة أرض داخل حدود الساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء بقطعة أرض بجمعية الأمل بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في أعمال بناء دون ترخيص.

كما نصت القرارات على أن تتولى أجهزة تنمية جزيرة الوراق الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة العبور الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، تشكيل حملة لإزالة مخالفات البناء دون ترخيص بالتعاون مع قسم شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة، تحت إشراف اللواء أسامة بداري، واللواء أشرف رمضان، والعميد إمام أحمد إمام، رئيس قسم شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنّ الحملة شملت تنفيذ قرارات إزالة لمحال ومبانٍ سكنية تحت الإنشاء وأسوار وحمام سباحة بدون ترخيص بأحياء الزهراء وبيرن بمنتجع الريف الأوروبي بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الجهاز.

وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنّه تم منع مخالفتي بناء بقطعتي أرض بالحي الـ14 للشروع فى الزيادة البنائية للقطع وتم مصادرة المواد المستخدمة.

وكلف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، رؤساء الأحياء بتكثيف العمل والمرور الدورى بأحياء المدنية ورصد أشكال التعديات والإشغالات والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد حق الدولة، حيث جرى رصد حالة تعد بالشروع في عمل شدة خشبية وصب أعمدة لدور مخالف بالقطعة رقم (29/45) بالحي الأول، وعلى الفور اتخذت الإجراءات القانونية والتحفظ على المعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، لمخالفة الترخيص الصادر للقطعة.