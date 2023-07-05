«الأزهر» يضع روشتة تفوق لطلاب الثانوية.. «هتبقى من الأوائل»

نشر المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف، روشتة تفوق لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، تضمنت 15 نصيحة تساعدهم على تحصيل العلم وكيفية استثمار الوقت بشكل صحيح.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، النصائح التي وجها المركز العالمي للفتوى، للطلاب وجاءت كالتالي:

- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها.

- احرص على بر والديك.

-لا تفتر الدعاء، واسأل الله مـن فضله، فإن خزائن النعم بيده سبحانه، لقوله عز وجل «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [غافر: 60].

- ثق أنّ الله سبحانه لن يضيع سعيك واجتهادك.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

- حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتك، واحرص على استثماره لأن الوقت نعمة عظيمة، لأن النبي أوصى باستثماره، فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». [أخرجه البخاري]

- ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

- رتب أولوياتك.

- خطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

- اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

- اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

- خذ قسطًا مـن الراحة من حين لآخر؛ كي تسـتطيع التركيز؛ ولا ترهق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلة.

- خـص وقتًا لممارسة بعض الهوايات النافعة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

- ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها في جد ومُثابرة.