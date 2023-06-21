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جهاز مدينة «15 مايو» يواصل أعمال تطوير الطرق والمرافق

كتب:

أيمن حمزة
11:00 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
قيادات الإسكان تتفقد مشروعات الإسكان بمدينة 15 مايو

قيادات الإسكان تتفقد مشروعات الإسكان بمدينة 15 مايو

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة 15 مايو، يرافقه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك بهدف دفع العمل بمشروعات التطوير وتذليل أي عقبات إن وجدت.

مسئولو الإسكان في جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمدينة 15 مايو

وتفقد مسئولو الإسكان خلال الجولة مناطق الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الخامسة للوقوف على سير الأعمال ومستوى الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعي، كما استكملوا الجولة بتفقد المراحل من الأولى إلى الرابعة والطرق الرئيسية بالمدينة، لمتابعة جودة وكفاءة الطرق على مستوى جميع المراحل.

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أنه تم خلال الجولة متابعة أعمال الطرق والمرافق والزراعة والنظافة ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

سعيد: تغيير خط المياه قطر 1000 مم المغذي

وفي ذات السياق، تابع المهندس مصطفى سعيد، أعمال التجهيزات الخاصة بربط تغيير خط المياه قطر 1000 مم المغذى لبعض المناطق بالمدينة نظراً لتعارضه مع مسار خط القطار الكهربائى السريع، مؤكداً الاستعداد على أكمل وجه من قبل جميع القائمين على الأعمال من الإدارات المختصة بجهاز المدينة والشركات العاملة للبدء في الأعمال.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.