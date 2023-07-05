ضبط ‏95 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 94652 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بينها المخالفات المضبوطة، 29692 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1431 مخالفة السير دون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفات لشروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.