شروط التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.. بينها عمر الطفل

تهتم الآلاف من الأسر المصرية بجميع المحافظات، بمعرفة طريقة شروط وطريقة التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، والشروط والمستندات المطلوبة، بعد فتح باب التقديم منذ أيام، فضلًا عن معرفة الموقع الإلكتروني للتقديم إلكترونيًا

شروط التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وأوضحت بوابة الأزهر الإلكترونية، كل ما يتعلق بـ التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الازهري 2023، والشروط التي يجب توافرها في الطالب حتى يتمكن من التقديم، وهي كالتالي:

- ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

- في حال توافر أماكن شاغرة، يمكن قبول الطفل الذي يقل عن 6 سنوات بـ6 أشهر فقط.

- محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد المتقدم إليه.

- تسليم ملف التقديم المتوفر في المكتبات.

- لا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية.

- مراعاة الدقة من أولياء الأمور عند تسجيل بيانات أنجالهم.

- إجراء المقابلة الشخصية من أجل تقديم الصف الابتدائي الأول الأزهري 2023.

- يلتزم ولي الأمر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني، بالتوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف نجله وإجراء المقابلة الشخصية وتقتصر المقابلة على المقبولين بالمعاهد النموذجية والخاصة.

خطوات التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

أما عن خطوات التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، فلابد من الدخول للموقع من هنا، ثم اختيار أيقونة التقديم للطلاب الجديد، بعد ذلك لابد من كتابة بيانات الطالب، وهي: الاسم، والرقم القومي في شهادة ميلاده.

ولابد من تدوين بيانات ولي الأمر، وهي عبارة عن الرقم القومي، وذلك للتأكد من بيانات محل السكن، بعد ذلك، تحميل كل الأوراق المطلوبة للتقديم، والضغط على كلمة حفظ، وعند ذلك يتم تفعيل اللينك بمجرد فتح باب التقديم من الأزهر الشريف.