«الأحرار الاشتراكيين»: ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم أن الوعي المصري لا يمكن العبث معه

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن ثورة الثلاثين من يونيو أثبتت للعالم أن الوعي المصري لا يمكن العبث معه أو التلاعب به.

ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الدمار

وقال طارق درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الدمار والخراب، وأثبتت أن العقلية المصرية لا يمكن التلاعب بها أو حثها على دمار بلادها، وظهر ذلك منذ اكتشاف الشعب لمؤامرة الجماعة ضد بلاده إلى أن قرر على الفور أن يفجر ثورته دون رجعة.

أخطاء كارثية ارتكبتها الجماعة

وحول أخطاء الجماعة التي ارتكبتها خلال عام حكمها، أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: «جماعة الإخوان ارتكبت أخطاء كارثية خلال فترة حكمها أولها محاولاها المستمر للسيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها، وذلك من خلال تسكين أعضاء الجماعة في المؤسسات دون النظر لمؤهلاتهم أو خبراتهم تجاه الملفات المعنيين بها، الأمر الذي أغضب الكثير من المواطنين وانتابهم شعور بأن الدولة مختطفة ليفيض الكيل ويفجر الشعب ثورته».