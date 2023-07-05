حالة واحدة يجوز فيها مد سن المعاش لبعد 60 عاما.. اعرفها

تطرق قانون العمل للعديد من الأمور التي تهم العامل في المؤسسات، فمثلا اهتم بتنظيم مسألة الأجور، وحقوق المرأة في العمل وتحديد ضوابط وشروط تضمن لها بيئة عمل مناسبة، وكذلك المعاشات الخاصة بالعامل، وغيره.

مد سن المعاش

وتطرق القانون لمسألة المعاشات، فجاء في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أن العامل يتقاعد عن عمله عند بلوغه سن الـ60 عاما، ولكن هناك حالة واحدة تُستثنى من هذا الأمر وهي أن يكون عقد العمل مدته ممتدة إلى ما بعد بلوغه الـ60 عاما، وذلك وفقا للمادة رقم 25 من القانون، إذ أن سن التقاعد لا يجوز أن يزيد على 60 عاما، ويجوز إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل لهذا السن، إلا في حالة أن تكون فترة العقد ممتدة لبعد ذلك، فيستمر في العمل حتى ينقضي العقد.

كيفية حساب المكافأة

وفي هذه الحالة يُصرف للعامل مكافأة عن المدة التي قضاها في العمل بعد بلوغه الـ60 عاما وهو سن المعاش، وذلك وفقا للمادة رقم 126، وتكون المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الـ5 الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك في حالة عدم تمتعه بحقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.

وتستحق تلك المكافأة عن السنوات التي قضاها العامل في الخدمة عند سن الـ18، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.