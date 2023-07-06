واشنطن منحتها الرخصة.. معلومات عن السيارة الطائرة الأمريكية الجديدة

تطورات تكنولوجية يشهدها العالم يكاد يكون يوميا، وفي تطور جديد منحت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية شركة ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا رخصة تتيح لها تجريب اختراعها الجديد، وهو عبارة عن سيارة طائرة قادرة على السير في الشوارع والتحليق في الأجواء، وفيما يلي معلومات عن السيارة الطائرة الجديدة..

معلومات عن السيارة الطائرة الجديدة

- أطلقت شركة "Alef" المصنعة للسيارة الطائرة اسم "Model A".

-السيارة هى الأولى من نوعها التي تتمكن من السير على الشوارع والركن في المواقف العامة وفي الوقت نفسه التحليق في الأجواء.

-السيارة الطائرة لا تزال قيد التطوير

- تستطيع قطع مسافة 321 كيلومترا والتحليق في الأجواء لمسافة 177 كيلومترا بكل شحنة

أول دفعة من السيارة الطائرة ستكون جاهز فى 2025

-السيارة كهربائية بالكامل.

- سعر السيارة 300 ألف دولار أمريكي

- تسليم أول دفعة منها بحلول أواخر عام 2025.

وأوضحت السلطات الأمريكية إن الرخصة التى تم منحها للسيارة الطائرة محصورة في أهداف محددة تشمل المشاركة في المعارض والبحث والتطوير

وتعمل شركات كثيرة على تطوير سيارات كهربائية تمتلك القدرة على الإقلاع والهبوط، فيما أكدت إدارة الطيران الأمريكية أن هذه السيارة ليست الأولى من نوعها، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

فيما تؤكد الشركة المطورة إن سيارتها مختلفة لقدرتها على العمل في الشوارع والأجواء معا، وباستطاعتها الإقلاع بصورة عمودية والركن في المواقف العامة مثل أي سيارة أخرى.