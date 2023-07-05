وزير التعليم: 182 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاثة، إذ وصلت إلى 65.55% ونسبة الدور الثاني 29.47% بإجمالي 182 ألف و774 طالبا وطالبة، و30 ألفا و943 طالبا وطالبة.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

وانطلق المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.