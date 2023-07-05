«ندى» الأولى على التعليم التجاري ببورسعيد: مكنتش مصدقة لما بلغوني

حصدت الطالبة ندى عبد الباقي أحمد، بمدرسة زينب الكفراوي بـمحافظة بورسعيد، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري، بنسبة نجاح 98٪، وتلقت اتصالا من وزير التربية والتعليم للتهنئة بالحصول على هذا المجموع الكبير وتفوقها في الدبلوم الفني لعام 2023 على مستوى الجمهورية.

ندي: مكنتش مصدقة لما بلغوني بتفوقي

وعبرت ندى عن فرحتها الكبيرة بهذا التفوق وقالت:«أنا مكنتش مصدقة لما بلغوني، بحسبهم بيهزرو معي، أنا كنت متوقعة الحصول على مجموع كبير، لأني أنا بطلع من الأوائل كل سنة في المدرسة ومتفوقة، أنا كنت متفائلة خيرا العام ده».

وقالت «ندى» في تصريح لـ«الوطن»،: أنا كان نفسي أدخل ثانوي عام، وحصلت على مجموع كبير في الشهادة الإعدادية، ودخلت دبلوم فني، لافتة إلى أنها تقضي يومها صباحا بالمدرسة ومساء فى المذاكرة، واعتمدت على مجموعات التقوية.

وأشارت «ندى» إلى أنها بعد نهاية الامتحانات نزلت إلى العمل بالقطاع الخاص وحصلت على منحة من جمعية صناع السعادة لتحمل تكلفة تعليمها الجامعي.

والدة ندى: أبيع أن ووالدة ذرة مشوى على عربة يد

وعبرت والدة ندى، عن ساعدتها بتفوق ابنتها في الدبلوم الفني موضحة أنهم من سكان منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، وأنها تساعد زوجها في بيع الذرة المشوي، والترمس والبطاطا الساخنة على عربة يد، وندى لها 8 أخوات منهم 4 بنين و4 بنات.

ولفتت الأم إلى أن ابنتها ندى اجتهدت، وركزت للوصول لتحقق هدف وضعته لمستقبلها وطالبت المسؤولين بتحمل تكلفة دراسة ندى الجامعية.