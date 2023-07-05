الأولى على الدبلوم الزراعي 5 سنوات: حققت حلم والدتي الراحلة

«حققت حلم والدتي الراحلة وأهدي روحها تفوقي»، هكذا بدأت طالبة القليوبية آية حمدي عيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالتعليم الزراعي للمدارس الفنية الزراعية المتقدمة 5 سنوات الحاصلة على مجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع زراعي حديثها لـ« الوطن»، مشيرة إلى أنها تهدي هذا التفوق إلى روح والدتها الراحلة منذ عام ونصف وكان حلمها أن تراها مهندسة وكانت الداعم الأول لها.

الطالبة آية: نجحت في تحقيق حلم والدتي الراحلة

أشارت أية أنها في غاية السعادة بتفوقها وتحقيق حلم والدتها الراحلة بأن تكون من الأوائل وتلتحق بكلية الزراعة لتكون مهندسة، مشيرة إلى أنها التحقت بالمدرسة بسبب عدم حصولها على مجموع يساعدها في الالتحاق بالثانوي العام، فكان الاختيار بدعم من والدتها الراحلة قبل وفاتها حيث شجعتها ووقفت بجانبها وكانت وصيتها أن تستكمل تعليمها وتلتحق بكلية الزراعة لتصبح مهندس زراعية.

أهدي تفوقي إلي روح والدتي الراحلة

قالت «أية»، إنها بذلت قصارى جهدها لتكون من المتفوقين وكانت تتوقع أن تكون ضمن الأوائل وأصبحت الأولى على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنها كانت تذاكر 5 ساعات يوميا موجهة الشكر للأستاذ حمدي أحد معلمي المدرسة الذي كان يرعها ويشجعها وسببا في تفوقها.

التعليم الفني في مصر أصبح في مكانة فريدة

ووجهت الطالبة «أية» رسالة أن التعليم الفني في مصر تطور بشكل جعله أن يكون في مكانة متميزة، حيث توفر له الدولة كل الإمكانيات لتساعد الطلاب لتلقي تعليم متميز.

قال حمدي عيد والد أية، إنه سعيد بتحقيق حلم زوجته الراحلة وتفوق نجلته، بعدما تعثرت ابنته في مجموع الثانوية العامة في الإعدادية لظروف خاصة، وكان عوض لها، وستلتحق بكلية الزراعة.