نائب رئيس «المنصورة الجديدة»: المدينة بها جميع الأنماط السكنية

قال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن مدن الجيل الرابع التي منها المنصورة الجديدة تتميز بأنها مدن مستدامة، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت إنشاء المدن الجديدة منذ أوائل السبعينيات والجيل الرابع بدأ منذ 2014.

عدد وحدات المرحلة الأولى

وأضاف «كحلة»، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن من أهم عناصر الاستدامة في المنصورة الجديدة أنها مدينة للجميع تحقق العدالة الاجتماعية، كما أن المدينة بها كل الأنماط السكنية ويبلغ عدد الوحدات بها 19 ألفا و430 وحدة في المرحلة الأولى، ابتداء من الإسكان الاجتماعي وسكن مصر وجنة مصر وإسكان فيلات.

وأوضح أن المنصورة الجديدة مدينة خضراء، إذ إن مساحة الخضرة بها تتعدى 25% من المساحة الإجمالية للمنصورة الجديدة، كما أنها مدينة خدمية أي بها الخدمات كلها التي يحتاجها المواطن، سواء خدمات دينية وتجارية بواقع 8 أسواق بإجمالي 64 نشاطا تجاريا كمرحلة أولى فقط.

8 كليات في المنصورة الجديدة

ولفت إلى أن المدينة تحتوي على مدارس للتعليم الأساسي، إلى جانب جامعة المنصورة الجديدة، التي تحتوي على 8 كليات، وجرى بالفعل البدء بها من العام السابق.