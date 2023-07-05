مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «قنا - سفاجا»

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 10 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا - سفاجا وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

أسماء مصابي حادث قنا سفاجا اليوم

وحصلت «الوطن» على اسم الجثة والمصابين في حادث قنا اليوم الأربعاء، وهم محمد موسى محمد موسى، 33 سنة، سحجات وكدمات، ومحمود أحمد علي، 20 سنة سحجات وكدمات، أبانوب إدوار تامر، 19 سنة، كدمات بالظهر، كيرلس وردي كامل 19سنة، وسحجات وكدمات متفرقة من الجسم، ومحمد حراجي شرقاوي، 32 سنة،اشتباه كسر بالكتف اليمنى.

كما أصيب محمد عايد قاسم، 30 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالله السيد عبده، 18 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعمر عبد العاطي أحمد، 33 سنة، كدمات بالظهر، وكريم عبد المؤمن علام، 22 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعادل محمود محفوظ، 30 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

انقلاب سيارة ميكروباص

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق قنا- سفاجا.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص تم نقله للمشرحة وإصابة 10 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى قنا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.