الأولى على الجمهورية في التعليم الصناعي بالبحيرة: «حققت توقعات والدتي»

فور انتهائها من امتحانات التعليم الصناعي، كانت تترقب ظهور نتيجتها على أحر من الجمر، وفي لحظات غير متوقعة بالنسبة لها فوجئت بكلمات والدها بأنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة 99%، لتسيطر عليها فرحة عارمة، مصاحبة لارتفاع صوت نبضات قلبها، فضلا عن انهمار دموع الفرح من والديها.

فرحة كبيرة بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية

«كفاية فرحة أهلي بيا وده بفضل تعبهم معايا ودعاهم المستمر ليا كانت دايما ماما بتقولي إنتي هتطلعي الأولى على الجمهورية»، كلمات عبرت بها الطالبة إسراء محمد إسماعيل خلال حديثها مع «الوطن»، عن فرحتها الكبيرة بحصولها على المركز الأول على الجمهورية في التعليم الصناعي، تخصص تركيبات ومعدات كهربائية.

الابتعاد عن الدروس الخصوصية، كان هدف «إسراء» منذ التحاقها بالتعليم الصناعي، فلم تسمح لها ظروفها بالالتحاق بالثانوية العامة، لذلك أراد أن تحقق حلمها في الالتحاق بكلية الهندسة خاصة الكهربائية، «أنا بشكر المدرسين بتوعي جدا لأنهم غنوني عن الدروس الخصوصية في الشرح والإجابة عن الأسئلة اللي كانت بتقف معايا» حسب تعبيرها.

الاستعداد لامتحانات التعليم الصناعي

«كنت بذاكر ليل ونهار من الفجر لحد المغرب في الإجازة ومكنتش باكل تقريبا وفي المدرسة كنت بذاكر في وقت الفراغ ومش بنزل فسحة ابدا» وفق ما روته ابنة محافظة البحيرة، موضحة أن الجميع كان يتوقع حصولها على المركز الأول، إلا أنه لم يخبرها أحد خوفا من أن تقصر في مذاكرتها.

«كله كان متوقع بسبب مذاكرتي الكتيرة إني أطلع مركز أول بس محدش كان بيقولي عشان متغرش في نفسى وأكسل في مذاكرتي» وفق ما روته صاحبة الـ18 عاما، مشيرة إلى أن يقينها بالله وجهدها في المذاكرة، كانت تشعر بحصولها على مركز ضمن أوائل الجمهورية، كما أنها تسعى لعمل معادلة للالتحاق بكلية الهندسة.