مدير المشروعات بـ«المنصورة الجديدة»: جار إنشاء المرحلة الثانية من المدينة

قالت المهندسة ميار منصور، مدير إدارة المشروعات بالمنصورة الجديدة، إن مدينة المنصورة الجديدة مقسمة من 4 مراحل، أول هذه المراحل التي جرى افتتاحها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية عام 2022، وجاري إنشاء المرحلة الثانية وتقع بها الجامعة.

4 مناطق سكنية رئيسية

وأضافت «منصور»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الأولى مقسمة إلى 4 مناطق سكنية رئيسية ما بين كل منطقة والأخرى مركز خدمات رئيسي، وكل منطقة سكنية مقسمة إلى 4 أنماط للإسكان المختلفة تحقق العدالة الاجتماعية، وتوفر كل احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع.

وأشارت إلى أن المنصورة الجديدة مدينة ليست مصيفاً ولكن مدينة متكاملة تضم محطة تحلية بطاقة إجمالية 160 ألف متر مكعب في اليوم، وجرى تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 40 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة محولات بطاقة 300 ميجافولت أمبير، ومحطة معالجة بإجمالي 120 ألف متر مكعب في اليوم.

58 عمارة سكنية

في سياق متصل، قال المهندس محمود العطافي، مدير إدارة التنفيذ بمدينة المنصورة الجديدة، إن الإسكان في المدينة عبارة عن 58 عمارة نسبة تنفيذها 100%، وجرى طرح جزء منها.