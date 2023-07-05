موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023.. تستمر 10 أيام

كشفت مصادر وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، حيث يشغل بال الكثيرين من أصحاب المعاشات موعد صرف المعاشات سواء من مكاتب البريد أو ماكينات الـ «ATM» في القاهرة وجميع المحافظات.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، سيكون في الموعد الرسمي المتعارف عليه في الأشهر العادية.

صرف معاشات شهر أغسطس 2023 الثلاثاء

ولفتت المصادر إلى أن صرف معاشات شهر أغسطس 2023، سيكون بداية من يوم الثلاثاء الأول من شهر أغسطس المقبل حتى الخميس 10 من نفس الشهر، بنظام الشرائح التي تصرف من مكاتب البريد.

صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من الـATM وفوري

ويستطيع أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أغسطس 2023، يوم الثلاثاء الأول من شهر أغسطس عبر ماكينات الـATM الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي، أو الخاصة بباقي البنوك، ومن خلال تطبيق فوري، وذلك لأصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشهم المستحق من خلال زيارة البنوك، والحصول على المعاش نقدا، لوجود مشكلة أو عطل ما لديهم.

11 مليونا يصرفون معاشات شهر أغسطس 2023

وكان 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات صرفوا معاشات شهر يوليو مبكرا قبل مواعيدها الرسمية، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتيسير على المواطنين بسبب عيد الأضحى والمساهمة في تمكين المواطنين أصحاب المعاشات من شراء مستلزمات العيد لأسرهم وذويهم.

كما شهد صرف معاشات شهر يوليو الجاري قبل حلول عيد الأضحى زيادة نسبة الـ15% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أبريل الماضي، ليتم صرفها للشهر الرابع على التوالي، وذلك لجميع مستفيدي المعاشات والبالغ عددهم 11 مليونا.