موعد صرف معاشات أغسطس 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن

يبحث أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش والبالغ عددهم 10 ملايين و825 ألف صاحب معاش، عن موعد صرف معاشات أغسطس 2022، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أن الصرف يكون مع بداية كل شهر جديد، مشيرة إلى أن صرف معاشات أغسطس 2022، سيكون يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، وذلك من البنوك ومنافذ شركة فوري ومن مكاتب البريد وكذلك الصرف من المحافظ الإلكترونية.

التأمينات: زيارة منزلية لصاحب المعاش المريض

وأكدت التأمينات الاجتماعية، في تقرير لها، أنه في حالة انتهاء صلاحية بطاقة صرف المعاشات الزرقاء «البلاستيكية»، ورغبة صاحب المعاش فى تحويلها إلى بطاقة ميزة، وكان صاحب المعاش مريضًا أو لديه ما يعيقه عن الصرف أو تحويل بطاقة الصرف، وغير قادر على التوجه إلى مكتب التأمينات، فيمكن لأي فرد من أفراد أسرته أن يتوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، مشيرا إلى أنه يتم طلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، مؤكدا أن صاحب المعاش ينتقل إلى محل سكن صاحب المعاش ويسلمه كارت ميزة بدون دفع أي رسوم.

إتاحة صرف معاشات أغسطس 2022 من بنك ناصر

وتزامنا مع تحديد موعد صرف معاشات أغسطس 2022، أوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر أغسطس سيكون متاحا بفروع البنك المختلفة والمنتشرة في كافة محافظات مصر، مؤكدا أن عدد الفروع يبلغ 104 فروع، كما يتم الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى.

توفير خدمة صرف معاشات أغسطس من منافذ شركة «فوري»

وأشار بنك ناصر الاجتماعي، إلى أنه يتم تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، تزامنا مع صرف معاشات أغسطس 2022، مشيرا إلى أنه يتم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، والتي تضم أكثر من 200 ألف منفذ.